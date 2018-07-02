تصديرى مواد البناء: 2.4 مليار دولار صادرات للقطاع وشهر مايو يسجل 6 %زيادة

كتب إسلام سعيد

كشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 6 % خلال شهر مايو مسجلة 471 مليون دولار قياسا على شهر مايو 2017 والتى سجلت صادرات مواد البناء فيه 445 مليون دولار.

وسجلت صادرات شهر أبريل 491 مليون دولار، وفق التقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء حصل اليوم السابع على نسخه منه، بعد أن بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 1.5 مليار دولار، ليصبح إجمالى صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 5 أشهر من العام الجارى.2.462 مليار دولار.

وكان المجلس كشف ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7 % خلال الربع الأول من 2018 لتسجل 1.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف المجلس فى تقريره الشهرى، أن صادرات الحديد حققت زيادة بنسبة 4 % مسجلة 250 مليون دولار مقابل 239 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وزادت صادرات مصر من الأسلاك والمواسير والخزانات بنسبة 48 % لتسجل 44 مليون دولار نظير 30 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات النحاس بواقع 76 % مسجلة 63 مليون دولار نظير 36 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضى.

وأشار التقرير الربع سنوى للمجلس إلى أن صادرات مصر من الألومنيوم زادت بنسبة 51 % محققة 154 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018 مقابل 103 مليون دولار فى الربع الأول من 2017، كما قفزت صادرات الرصاص بنسبة 94 % لتبلغ ما قيمته 4 ملايين دولار نظير مليونى دولار، وحققت صادرات الزنك مليون دولار مقابل 364 ألف دولار.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء العام الماضى حققت العام الماضى ما قيمته 5.088 مليار دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات هذا العام الجارى 2018 لتبلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 10 % عن العام الماضى.