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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:24 ص
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خلال الربع الثانى..

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بحجم تداول بلغ 2845.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2333.5 مليون جنيه، تلتها " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 2106.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 5852.4 مليون جنيه.
  
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 2031.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 774.4 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 1362.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 482.1 مليون جنيه، ثم " جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 1072.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 5345.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة.
 
وفى المركز السادس جاء "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 848.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1907.2 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 391.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 1969.1 مليون جنيه، ثم " العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 278.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1454 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 252.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3217.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 234.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 2250.7 مليون جنيه.
 

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