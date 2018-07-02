تجدد الاشتباكات الدموية بين طالبان وتنظيم داعش فى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى اليوم الاثنين، عن تجدد الاشتباكات الدموية بين مقاتلى طالبان وإرهابى داعش فى ولاية (كونار) الشرقية بأفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلك 201 التابع للجيش الأفغانى قوله : "إن الجانبين تبادلا النار مجددا فى منطقتى (تشابا دارا وسوكي)".

وأضاف المصدر أن الاشتباك فى منطقة (كارايو) أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة من مقاتلى داعش وأحد مقاتلى طالبان على الأقل.

ولم تعلق حركة طالبان أو تنظيم داعش على التقرير حتى الآن.