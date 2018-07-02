تاجيل إعادة محاكمة 43 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

فريق المحافظات

قررت اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 43 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا إلى يومى 8 و9 من الشهر الجارى، لإعادة المرافعة فى عدة قضايا تتعلق بأعمال عنف وقعت بمركزى ملوى وديرمواس.

القضية الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 12 متهما فى أحداث أبو قرقاص، والقضية الثانية تتعلق بإعادة محاكمة 17 متهما فى أحداث حرق وحدة مرور ملوى، والقضية الثالثة تتعلق بإعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث بنك مصر بمركز ديرمواس، وتأجلت تلك القضية إلى جلسة 8 يوليو الجارى، والرابعة تتعلق بإعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث حرق محكمة ديرمواس، والقضية الخامسة تتعلق بإعادة محاكمة 6 متهمين فى حرق سنترال ديرمواس.

أما القضية السادسة تتعلق بإعادة محاكمة 2 متهمين فى أحداث حرق محكمة بنى مزار، وتأجلت القضية الخمسة إلى جلسة 9 يوليو الجارى لإعادة المرافعة والمتهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا فى أحداث عنف ويواجهون عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشات عامة أبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.