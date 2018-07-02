تأخر إقلاع 3 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل، وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع طائرة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جده، لمدة 3 ساعات بسبب عطل فنى أصابها أثناء إنهاء إجراءات إقلاعها، وتم استدعاء أطقم الصيانة، والتى تمكنت من إصلاح العطل، وغادرت الطائرة متجهة إلى السعودية بعد تأخر 3 ساعات عن موعدها المحدد بجدول التشغيل.

وأضافت المصادر، إلى أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف التشغيل.