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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:17 م
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تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية أطفال السفاح بالمحلة للأسبوع الأول من سبتمبر

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:26 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية أطفال السفاح بالمحلة للأسبوع الأول من سبتمبر محكمة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة – مصطفى عادل
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قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم ال‘ثنين، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تأجيل محاكمة ثلاثة من المتهمين فى شبكة الاتجار بالبشر بالمحلة، لجلسة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد قررت فى جلستها اليوم، نظر إعادة الإجراءات فى القضية للمتهمين الثلاثة الدكتور على.ت، والدكتور هشام.ف، وعزة.س شقيقة المتهم الأول فى القضية .

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، قد أسدلت الستار على قضية بيع أطفال السفاح بالمحلة - والتى تم تأجيلها لأكثر من مرة لعدة أسباب حيث قضت بحبس المتهمين فيها لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، وغرامات مالية.

وجاء فى حكم المحكمة حبس عمرو.س، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وزوجته عامًا مع إيقاف التنفيذ"؛ لقيامهما بجلب الأطفال الـ 3 - محل القضية - وتربيتهم ونسبهم إليهما من خلال تزوير أوراق ومحررات رسمية.

كما قضت بحبس "عزة.س" - شقيقة المتهم الأول، وقدرية - موظفة بصحة أول المحلة، وصباح - ممرضة" بذات العقوبة السابقة.. و"هدى.ال" عامًا مع الشغل، و10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ضد الدكتور "على.ت"، طبيب نساء وتوليد، والدكتور هشام.ف، طبيب المسالك البولية.

تعود أحداث الواقعة عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين فى بيع 3 أطفال سفاح بالمحلة، وأحالت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بطنطا، فأصدرت قرارها المتقدم.

 


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