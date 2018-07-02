video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصرى" لـ 2 سبتمبر

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:54 ص
تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصرى" لـ 2 سبتمبر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري لجلسة 2 سبتمبر المقبل .
 
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبدالعاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمةالإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

نادى قضاة مجلس الدولة يهنئ الرئيس وشعب مصر بذكرى 30 يونيو

القضاء الإدارى ترفض طعن أحد راغبى الترشح فى انتخابات شركة "المقاصة"

الادارية العليا

الحوادث

مجلس الدولة

حزب الصف المصرى

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة