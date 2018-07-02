video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودى ماركت" لـ25 أغسطس

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:53 ص
تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودى ماركت" لـ25 أغسطس محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة،اليوم الإثنين، تأجيل الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت" لـ25 اغسطس، حيث وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودي".
 
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
 
وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محلات "سعودي" للإخوان.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة طعون بطلان إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع

ملاحظات مجلس الدولة على مواد مشروع التنقيب عن البترول بجنوب شرق رأس قطارة

مجلس الدولة

سعودى ماركت

التحفظ

أموال

الحوادث

الادارية العليا




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة