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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 ص
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بوتين يمدد القيود على النقل من أوكرانيا لكازاخستان وقرغيزيا إلى يناير 2019

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:08 ص
بوتين يمدد القيود على النقل من أوكرانيا لكازاخستان وقرغيزيا إلى يناير 2019 بوتين
موسكو (أ ش أ)
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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، مرسوما يمدد حتى 1 يناير 2019 حظرًا على نقل بعض السلع من أوكرانيا إلى كازاخستان وقيرغيزيا عبر أراضى روسيا الاتحادية.

وقال بوتين، خلال مرسوم نشر عبر موقع بوابة المعلومات القانونية وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "تم إدراج تعديل على مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 1 يناير 2016 رقم 1 حول تدابير ضمان الأمن الاقتصادى والمصالح الوطنية لروسيا فى مجال النقل الدولى للبضائع من أراضى أوكرانيا إلى جمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزيا عبر أراضى الاتحاد الروسي...على الفقرة 4 وتغيير جملة حتى 30 يونيو 2018 إلى 1 يناير 2019".

 


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