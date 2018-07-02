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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 ص
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بريتش بتروليوم تعلن بدء تشغيل خط أنابيب أذربيجان بكلفة 28 مليار دولار

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:47 ص
بريتش بتروليوم تعلن بدء تشغيل خط أنابيب أذربيجان بكلفة 28 مليار دولار بريتش بتروليوم
(أ ف ب)
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أعلنت مجموعة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم (بى بى) فى بيان، اليوم الاثنين، بدء تشغيل خط انابيب بكلفة 28 مليار دولار فى أذربيجان لنقل الغاز الى تركيا ودول اخرى فى أوروبا.

وقالت المجموعة أن مشروع "شاه دنيز 2" هو "نقطة انطلاق مجموعة خطوط أنابيب ساذرن غاز كوريدور (ممر الغاز الجنوبى) الذى سيقوم للمرة الأولى بنقل الغاز الطبيعى من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية".

ويسمح المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبى لاذربيجان للمرة الأولى بضخ غازها مباشرة إلى أوروبا متجاوزة روسيا.

لكن النشطاء ينددون بالمشروع ويقولون أن داعميه الغربيين يتغاضون عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس الهام علييف.

 


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