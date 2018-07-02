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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:58 م
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بركان جبل أجونج يثور من جديد فى جزيرة بالى الإندونيسية

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:07 م
بركان جبل أجونج يثور من جديد فى جزيرة بالى الإندونيسية بركان جبل أجونج
رويترز
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 تجددت ثورة بركان جبل أجونج فى منتجع بالى فى إندونيسيا مساء اليوم الاثنين ليطلق حمما ورمادا بارتفاع لا يقل عن كيلومترين فى الهواء مما دفع السكان المذعورين إلى مغادرة منازلهم.

ويثور البركان الذى يقع فى شمال شرق بالى من وقت لآخر منذ أواخر العام الماضى وتسبب يوم الجمعة فى تقطع السبل بآلاف المسافرين بعد إغلاق مؤقت لمطار بالى الدولى.

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إن السكان سمعوا دوى انفجار ضخم وشاهدوا اندفاع الصخور البركانية المشتعلة من فوهة البركان إلى ارتفاع لا يقل عن كيلومترين.

واستمر تدفق الحمم لمدة سبع دقائق تقريبا، وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة الحمم المتدفقة من فوهة البركان.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة "بدأ السكان فى المغادرة طواعية" مضيفا أن المطار لا يزال يعمل كالمعتاد ولم يتغير مستوى التحذير من البركان.

كانت آخر ثورة كبيرة لبركان جبل أجونج فى عام 1963 حين تسبب فى مقتل أكثر من ألف شخص وتدمير عدة قرى على منحدرات الجبل.

وأعادت السلطات فتح مطار بالى يوم الجمعة بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تدفق الرماد مما تسبب فى إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية.


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بركان

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أخبار بركان أجونج




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