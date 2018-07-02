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بدء انتخابات "مجلس" شركة مصر للمقاصة.. وطارق عبدالبارى يحسم مقعد العضو المنتدب

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:23 م
بدء انتخابات "مجلس" شركة مصر للمقاصة.. وطارق عبدالبارى يحسم مقعد العضو المنتدب انتخابات شركة مصر للمقاصة
كتب هانى الحوتى
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بدأت ظهر اليوم الإثنين، انتخابات مجلس إدارة جديد لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة، وتجرى الانتخابات على مقاعد عضوية المجلس بعدما تم تأجيل الانتخابات على مقعد الرئيس، وحسم مقعد العضو المنتدب لطارق عبد البارى، بعد تقدمه منفردًا للانتخابات.

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تأجيل الانتخابات على مقعد منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد تقديم محمد عبد السلام الرئيس الحالى استشكال لمحكمة القضاء الإدارى ضد استبعاده من الانتخابات.

وفى سياق متصل، أعلن عبد السلام، تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لها.

وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.

ويتنافس فى الانتخابات على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظة، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، وائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.

وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى.

وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية  بعد اكتمال النصاب القانونى والذى بلغ 94%.


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