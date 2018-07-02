بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية لمناقشة تقرير العراق

(أ ش أ)

بدأت اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، فى دورتها الـ14 المخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من العراق تنفيذاً لأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

ويرأس وفد جمهورية العراق حسين الزهيدى الوكيل الأول بوزارة العدل العراقية، على أن تقدم جمهورية العراق تقريرها الدورى الأول إلى اللجنة إعمالا لنصوص أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان لتقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.

وتعقد اللجنة، على هامش الاجتماع، جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى ثلاثة أيام لتدارس ووضع الملاحظات على تقرير العراق أو تقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، فيما يبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 14 دولة عربية.