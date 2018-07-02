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بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية غدا و10 مقرات للتصحيح

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:30 ص
بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية غدا و10 مقرات للتصحيح الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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تبدأ غدا الثلاثاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت"، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات أمس الأحد، حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.
 
 كما تم تجهيز هذه المقرات، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة تحرى الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه. 


 
 

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