بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية غدا و10 مقرات للتصحيح

كتب لؤى على

تبدأ غدا الثلاثاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت"، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات أمس الأحد، حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.