بدءا من الغد ولمدة 5 أشهر.. تسيير مينى باصات بين المرج القديمة والجديدة

كتب: ماجد تمراز

أكد اللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم تيسير مينى باصات تخدم أهالى المرج بدءا من غد الثلاثاء، وذلك لغلق مترو محطة أنفاق المرج الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المينى باصات سيكون خط سيرها من محطة مترو المرج القديمة لمحطة مترو المرج الجديدة، وذلك لمدة خمس شهور، حتى انتهاء أعمال التطوير التى تتم من قبل الهيئة القومية للأنفاق.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، قد أعلنت أن أعمال التوسعة والازدواج ستستغرق ما يقرب من الـ 5 أشهر، وبناءً على ذلك، ستساهم هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، فى تخفيف الضغط والازدحام بين المحطتين، وذلك بتسيير خطوط مينى باصات إضافية للخدمة هناك.