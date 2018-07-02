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باحث يحصل على ماجستير عن دور الأسرة والمدرسة فى تنمية إبداع طلاب الابتدائية

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:34 ص
باحث يحصل على ماجستير عن دور الأسرة والمدرسة فى تنمية إبداع طلاب الابتدائية الباحث عمر محمد على شومان
كتب محسن البديوى
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ناقش الباحث عمر محمد على شومان، رسالة بعنوان "تطور مقترح للتكامل بين الأسرة والمدرسة لتنمية الإبداع لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية فى مصر"، والتى حصل بها على درجة الماجستير بتقدير امتياز من معهد البحوث والدراسات العربية.

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور مصطفى رجب، أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة سوهاج، وعميد الكلية سابقا "مشرفا"، والدكتورة نادية يوسف كمال، استاذ أصول التربية كلية البنات جامعة عين شمس "مناقشا"، والدكتور جمال الدهشان، استاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة المنوفية "مناقشا".

 

وقال الباحث، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه هدف إلى تحديد متطلبات التكامل بين الأسرة والمدرسة فى الدراسة، وذلك لتطوير الإبداع بين تلاميذ المرحلة الإبتدائية، وهذا يتطلب إعداد تصور مقترح، واستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفى، وتم تحديد مشكلة الدراسة الحالية على أنها محاولة لإلقاء الضوء على العلاقة بين الأسرة فى تنشئة الأطفال من حيث تنمية الإبداع لدى تلاميذ المدارس الابتدائية.

 

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رساله ماجستير

الباحث عمر محمد علي شومان

التعليم

التعليم الابتدائى




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