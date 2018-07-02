بائع فاكهة يقتل زميله بسبب معاتبته على معاكسة أقاربه بالمرج

كتب ــ إبراهيم أحمد

أنهى بائع فاكهة بمنطقة المرج، حياة زميله، عقب مشادة بينهما بسبب معاتبة المجنى عليه له على معاكسة إحدى أقاربه، وهو ما دفع المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض متسببا فى وفاته، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، مفاده استقبالها "م ز د" 28 سنة، بائع فاكهة، توفى اثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و" ح س م" 22 سنة، بائع فاكهة، تطورت إلى مشاجرة حال معاتبة المجني عليه للمتهم لمعاكسته إحدى الفتيات من أقاربه "ث م ج" 22 سنة، طالبة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مقص حديدى" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة بائعة فاكهة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.