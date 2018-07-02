انطلاق فعاليات أول مؤتمر لمصر لتأمينات الحياة حول شهادة أمان للسحب على 2مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم تصوير عمرو مصطفى

أكد محمد عبد الرحمن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن إطلاق شهادة أمان كان بدعم من البنك المركزى المصرى والقابضة للتأمين وبمشاركة بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى مع شركة مصر لتأمينات الحياه.

وأضاف خلال مؤتمر السحب الأول لشهادة أمان اليوم بأحد الفنادق أن الشهادة بعائد متميز 16% وتبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه ومدتها 3 سنوات، لافتا أنها تغطى الوفاة الطبيعية أو الحوادث ويتم منح قيمة تعويض ما بين 50 إلى 250 ألف جنيه للحوادث ومن 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية.

كما كشف محمد عبد الرحمن، أنه يمكن دفع التعويض مرة واحدة أو على دفعات شهرية على مدار من 5 إلى10 سنوات، بخلاف إمكانية الدخول على سحب كل 3 أشهر لـ200 شهادة كل شهادة يمكنها ربح 10 آلاف جنيه وستربح اليوم 200 شهادة نحو 2 مليون جنيه.

شهد المؤتمر اليوم حضور محمد مصطفى مدير عام الشئون الاكتوارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، وسليمان عبد الصمد من هيئة الرقابة المالية، وبثينة إبراهيم من وزارة التضامن الاجتماعى، وعلاء الشافعى من البنك الأهلى ، وريمون عطا من بنك مصر، ووائل صادق وهايدى أنور من بنك القاهرة، وحسام صابر ودينا مصطفى من البنك الزراعى. وأشرف على المؤتمر الدكتور سيد ناصف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة.