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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:27 ص
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اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:00 ص
اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد المتهم
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر ع وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن ص، وشهرته "البيه"، وهانى هـ "هارب" ومصطفى ع، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب.س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


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