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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:34 ص
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اليوم.. النطق بالحكم على أحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح"

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم على أحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح" محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة السعيد حامد، والمحكوم عليه فى وقت سابق بالسجن 15 سنة غيابيا وأحد شركاء الإرهابى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فح الثانية".

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".


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