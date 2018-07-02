اليوم السابع.. البرلمان: الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها موافقة مجلس النواب على قانونى المزايدات والجمارك وتعديل ضريبة الدخل، وتأكيد البرلمان أن الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة، إضافة إلى خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعات النقل.

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