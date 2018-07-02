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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:14 م
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اليوم السابع.. البرلمان: الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:18 م
اليوم السابع.. البرلمان: الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها موافقة مجلس النواب على قانونى المزايدات والجمارك وتعديل ضريبة الدخل، وتأكيد البرلمان أن الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة، إضافة إلى خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعات النقل.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

خطة السيسى لتحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعات النقل.. الاعتماد على النقل البحرى والنهرى والبرى والسكة الحديد.. والرئيس يستعرض الخطة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة قناة السويس ووزير النقل

 
"النواب" يوافق على قانونى المزايدات والجمارك وتعديل "ضريبة الدخل" ويؤكد: الحديث عن ضرائب التركة والميراث أكذوبة.. على عبدالعال: لا يجوز للمشرع أن يفرضها.. والمحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك
 

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