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الإثنين، 02 يوليه 2018 08:33 م
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الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إنسانية مغربية للضفة الغربية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:13 م
الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إنسانية مغربية للضفة الغربية مساعدات
أ ش أ
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سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية مغربية ، اليوم الاثنين ، إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتتكون القافلة من 4 شاحنات تحمل على متنها مواد غذائية أساسية بتبرع من المملكة المغربية من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وتم استقبال هذه التبرعات عبر الجسر الجوى سابقا والمكون من ست طائرات بواقع عشرة أطنان من المواد الغذائية فى كل طائرة.

وتأتى هذه المبادرة بتوجيهات ملكية من ملك المغرب محمد السادس للتخفيف عن الفلسطينيين نظرا للظروف الراهنة الصعبة التى يمرون بها.


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مساعدات

الأردن

الضفة الغربية




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