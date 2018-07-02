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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
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"الهجرة" تشيد بالدور الوطنى لأبناء الجاليات المصرية فى إحياء ذكرى 30 يونيو

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:06 م
"الهجرة" تشيد بالدور الوطنى لأبناء الجاليات المصرية فى إحياء ذكرى 30 يونيو السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
أ ش أ
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أشادت وزارة الهجرة بالدور الوطني والإيجابي الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية بالخارج من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بالتنسيق مع رموز الجاليات المصرية بالخارج والتسهيلات التي تقدم لأبناء الجاليات المصرية للاحتفال والمشاركة في الاحتفاليات الخاصة بإحياء الذكرى الخامسة على مرور ثورة 30 يونيو المجيدة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الهجرة اليوم أن احتفالات أبناء الجاليات المصرية تعكس أن المصريين بالخارج يقدمون نموذج فخر يحتذى به لإثبات أن المصري دائما داعم للدولة ، وأن الوزارة تتابع مظاهر الاحتفالات التي انطلقت في قبرص اليوم فيما انطلقت منذ يومين في كل من إيطاليا وفيينا وبريطانيا واليونان والنمسا والسعودية والإمارات حيث أقام أبناء الجاليات المصرية احتفالات شعبية حاشدة ضمت رموز الجالية من المقيمين بمختلف عواصم الدول تحت رعاية سفراء مصر بتلك الدول وتحت "شعار 30 يونيو ثورة شعب".

كما أقامت السفارات حفلات استقبال لأبناء الجاليات المصرية لإحياء الذكرى الخامسة على مرور ثورة 30 يونيو رافعين شعارات "تحيا مصر"، وأكدوا على مساندتهم لجيش مصر العظيم فى حربه على الإرهاب.

وكانت الجالية المصرية في بريطانيا قد نظمت مظاهر احتفالية أمام حديقة «ماربل ارش» في لندن حيث ازدان المكان بألوان العلم المصري وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية الحماسية.

وقالت مرفت خليل عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج والأمين العام للبيت المصري: "إن الوقفة المصرية جاءت للتعبير عن الوطنية وحب أبناء الجالية للوطن وعرفانا بأن الثورة جاءت لتطهر مصر من حكم فاش كان يرغب في القضاء على استقلالية العدالة بمحاصرة المحكمة الدستورية، وحرق المتاحف وساهم في تفريق أبناء مصر ما بين إسلاميين وأقباط".

 

 


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الهجرة

الجاليات المصرية

ثورة 30 يونيو




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