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النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل بائع فاكهة لقى مصرعه فى مشاجرة بالمرج

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:25 م
النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل بائع فاكهة لقى مصرعه فى مشاجرة بالمرج المتهم عقب القبض عليه
كتب عامر مصطفى
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بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة، فى سماع أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل فكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهم بعد معاكسة فتاة قريبة المتهم، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.
 
 
وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.
 
 
وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.
 
 
وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، مفاده استقبالها "م ز د" 28 سنة، بائع فاكهة، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و" ح س م" 22 سنة، بائع فاكهة، تطورت إلى مشاجرة حال معاتبة المجنى عليه للمتهم لمعاكسته إحدى الفتيات من أقاربه "ث م ج" 22 سنة، طالبة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مقص حديدى" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

 

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة بائعة فاكهة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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