النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل بائع فاكهة لقى مصرعه فى مشاجرة بالمرج

بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة، فى سماع أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل فكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهم بعد معاكسة فتاة قريبة المتهم، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.

وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.

وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.