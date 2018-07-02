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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:27 م
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المنظمة العربية للطيران تشارك باجتماعات الدورة 47 للجنة العليا للعمل العربى

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:32 م
المنظمة العربية للطيران تشارك باجتماعات الدورة 47 للجنة العليا للعمل العربى ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تشارك المنظمة العربية للطيران المدنى، باجتماعات الدورة 47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك والمقامة حاليا فى المملكة العربية السعودية.
 
ويترأس وفد الإدارة العامة للمنظمة المهندس عبد النبى منار، مدير عام المنظمة، تلبية لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
ومن المقرر أن يترأس الأمين العام للجامعة الجلسة الختامية، لهذه الدورة والتى ستعرف وضع رؤية استراتيجية لتطوير العمل العربى المشترك فى كافة القطاعات التى تنطوى تحت اختصاص كل منظمة، وكذلك دور المنظمات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية.
 
 
 

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