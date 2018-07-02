المعمل الكيميائى يحدد مصير 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 3 كيلو فودو بعين شمس

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة عين شمس الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 3 كيلو فودو، وإعداد تقرير بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن كل من جمال.س.ص. 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 1892 لسنة 2017م المطرية "مخدرات"، وحمدى.ا.ح. 24 سنة عاطل، ورجب.م.ش. 24 سنة عاطل، يزاولون نشاطا غير مشروعا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بدائرة القسم مكانا لنشاطهم الاجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن النقيب كريم محمد الأهوانى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، ميزان حساس، سلاح أبيض "مطواة "، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.