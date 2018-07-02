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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:27 م
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المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع مجلس المراجعين الخارجين لمنظمة الكوميسا

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:58 م
المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع مجلس المراجعين الخارجين لمنظمة الكوميسا المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
كتب حازم عادل
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وافق المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على مشاركة الجهاز فى الاجتماع الأول لمجلس المراجعين الخارجيين لمنظمة الكوميسا فى لوساكا بزامبيا.
 
يمثل الجهاز لحضور هذا الاجتماع كل من المحاسب ضياء الدين محمد فاروق الغنيمى الجمل، مدير عام بالإدارة المركزية للتعليم العالى والبحث العلمى والأزهر بمحافظات القاهرة الكبرى، المحاسب إيهاب محمد فاروق حمودة، مراقب بإدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية، والمحاسب إيهاب محمد فاروق حمودة اجتماع اللجنة الحكومية لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2018 بذات الدولة.
 
 

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المستشار هشام بدوى

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

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