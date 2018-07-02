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المتحدث باسم "الوزراء": كلمة مدبولى بقمة نواكشوط ركزت على الإصلاح المؤسسى

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:46 ص
المتحدث باسم "الوزراء": كلمة مدبولى بقمة نواكشوط ركزت على الإصلاح المؤسسى السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء
كتبت ــ ريهام عبد الله
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أكد أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن كلمة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ركزت خلال مشاركته بالقمة الإفريقية بنواكشواط، على قضية الإصلاح المؤسسى، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بالقضية وأعربت عن دعمها جهود وإصلاح وتطيور الاتحاد الإفريقى والأجهزة التابعة له.

وقال خلال مداخلة هاتفية له على قناة "DMC" أن مصر تبدى اهتماما خاصة بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، مضيفا :"مصر وقعت فى القمة الاستثنائية فى بيجالى على الاتفاقية، وكانت من طليعة الدول الموقعة".

وتابع :"نجاح الفكرة يعتمد تحرير السلع بصورة ترقى لطموحات الشعوب الافريقية، والاهتمام بالصناعات الوليدة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وزياردة قدرتها على المنافسة فى الأسواق الدولية".

وأشار إلى أنه يوجد تفاهم بين الدول الإفريقية، أن قضية التنمية الاقتصادية مبنية على تحقيق استقرار سياسى وأمنى فى القارة، فالتنمية الاقتصادية ليست عن طريق فقط التكامل الاقتصادى، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التى تواجه القارة".

وعن بيان رئاسة الوزراء، الذى سيلقيه رئيس الوزراء أمام نواب البرلمان، أكد سلطان أن رئيس الوزراء، أجرى اجتماعات لمناقشة الإطار الفكرى للبيان، موضحا أنه جار وضع الملامح الأخيرة والنهائية للبيان.


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