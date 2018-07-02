المبعوث الأممى لليمن يزور صنعاء لمطالبة الحوثيين بالانسحاب من الحديدة

(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى أنه لا سبيل لتحقيق أى تقدم فى مبادرة الحديدة دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة.

يأتى هذا فى وقت أكدت فيه مصادر يمنية أن المبعوث الأممى مارتن جريفيث سيتوجه مجددا اليوم الإثنين إلى صنعاء ، وليس الى عدن ، وشددت الأحزاب اليمنية فى بيان على ضرورة التزام ميليشيات الحوثى بالمرجعيات الثلاث والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن هذه المصادر أشارت إلى أن المبعوث الأممى سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.