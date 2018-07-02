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المالية: 5.7 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:41 ص
المالية: 5.7 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن شهر يونيو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ   4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يونيو 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ مليار و200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية لسداد باقي مستحقات برنامجي تكافل وكرامة.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يونيو 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.

 بالإضافة الي اتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر يونيو 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 86 مليون جنيه منهم 64.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر مايو 2018 ومبلغ 21.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر مايو 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يونيو 2018.


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المالية

إتاحات مالية

الحكومة

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