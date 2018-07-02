القوات اليمنية المشتركة تمشط جنوب محافظة الحديدة

عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر ميدانية يمنية اليوم الاثنين، بأن القوات اليمنية المشتركة مشطت مناطق واسعة فى جنوب محافظة الحديدة، فى وقت عمدت ميليشيات الحوثى على إجبار فرق طبية للتوجه إلى جبهة الساحل الغربى لليمن.

وأضافت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن القوات المشتركة، وبإسناد من التحالف العربي، واصلت عمليات "تمشيط مواقع الحوثيين فى مناطق بمديرية التحيتا جنوبى الحديدة".

وأضافت أن "القوات المشتركة ومدفعية التحالف العربى استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين بالمناطق الواقعة بالقرب من الطريق الساحلى وفى منطقة الزرانيق بمديرية بين الفقية بمحافظة الحديدة".

من جهتها،أكدت مصادر محلية يمنية أن ميلشيات الحوثى أقدمت على "وضع سواتر ترابية وحفر خنادق وإغلاق الطرقات على امتداد الخط السريع من بيت الفقيه الحسينية حتى زبيد مرورا بطريق التحيتا، كما لغمت طريق زبيد-التحيتا، ورفعت حالة استنفارها وشنت حملة مداهمات وخطف للمدنيين فى مدينة زبيد بشكل غير مسبوق.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثى أجبرت المستشفيات الخاصة على تجهيز فرق طبية لإرسالها لرعاية وعلاج الجرحى من مقاتليها فى جبهة الحديدة.

يذكر أن ميليشيات الحوثى تكبدت خسائر فادحة فى معركة الساحل الغربي، حيث قتل وجرح وأسر مئات العناصر المتمردة، بالإضافة إلى خسارة مناطق واسعة ومواقع عدة فى محافظة الحديدة.