القبض على 13 متهما مطلوبين على ذمة قضايا جنائية بحملات أمنية بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط13 متهما، صادر ضدهم أحكام جنائية بالسجن فى قضايا جنائية متنوعة، خلال حملات أمنية مكبرة شنتها أجهزة لضبط المطلوبين بمراكز قطاع الجنوب والشمال.

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد شن حملات أمنية متفرقة شملت مراكز دشنا ، فرشوط، قوص وأبوتشت، ونجع حمادى ونقادة أسفرت عن ضبط 13 متهما مطلوبين لتنفيذ أحكام فى قضايا سرقات ومشاجرات وحرق عمد وحيازة أسلحة نارية وإتجار مخدرات، تحررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.





