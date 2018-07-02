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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:27 م
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القبض على هارب من سجن أبو زعبل ينتحل اسم آخر للهروب من الشرطة بعين شمس

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:15 م
القبض على هارب من سجن أبو زعبل ينتحل اسم آخر للهروب من الشرطة بعين شمس القبض على هارب من سجن أبو زعبل
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على "صلاح خ ا" 54 سنة، عاطل، والهارب من سجن أبى زعبل خلال أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم  18974 لسنة 2009م المرج "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن  6 سنوات، والذى ينتحل اسم "أحمد ا م"، ويستأجر شقة بمساكن عين شمس.
 
 
ومن خلال الأكمنة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه ينتحل اسم "أحمد ا م" بين أوساط قاطني المنطقة سكنه للتضليل وعدم ضبطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.
 
 

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