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الإثنين، 02 يوليه 2018 10:39 م
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القبض على عاطل وتاجر سيارات هاربين من 33 حكم قضائى فى الإسماعيلية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:58 م
القبض على عاطل وتاجر سيارات هاربين من 33 حكم قضائى فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على عاطل وتاجر سيارات هاربين من 33 حكم قضائى بلغ أجمالى العقوبة فيهم 38 سنة و9 شهور فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير المباحث الجنائية، بضبط كلا من المتهم " سيد.س.إ" 42 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 24 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 21 سنة و9 شهور بتهم "تبديد" والمتهم "سعد.أ.إ" 42 عاما تاجر سيارات، مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 17 سنة بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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