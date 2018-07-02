القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و11 طلقة من ذات العيار بدائرة التل الكبير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.ص.ع" 29 عاما عاطل ومقيم وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش "و11 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.