الفريق محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

كتب زكى القاضى

غادر الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يجرى القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.

كما يناقش وزير الدفاع، خلال الزيارة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا على الصعيدين الاقليمى والدولى، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط .