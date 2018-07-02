"الصيرفة الخضراء: الطريق للتنمية المستدامة".. مؤتمر لاتحاد المصارف بالغردقة

كتب أحمد يعقوب

يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنـك المركـزى المصـرى واتحـاد بنـوك مصر، منتدىً مصرفيا عربيا، تحت عنوان "الصيرفة الخضراء: الطريق الى التنمية المستدامة"، فى الغردقــة، خلال الفترة 26- 28 يوليو 2018 ، تحت رعاية طـارق حسـن عامـر - محافـظ البنـك المركـزى المصـرى.

المنتدى سوف يسلط الضوء على مفهوم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأثر التغير المناخى على الصيرفة والخدمات المالية ، ودور البنوك المركزية والبنوك في التنمية المستدامة من خلال الصيرفة الخضراء ، وكذلك آليات الصيرفة الخضراء لتعزيز الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما يتناول أهمية التحول الرقمى والالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فى تعزيز الخدمات المصرفية المستقبلية .

كما يتيح المنتدى التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام واستعراض تجارب الدول ، ودور المسئولية الاجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والدور الذى يلعبه القطاع المالى والجهات التشريعية والرقابية في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في ظل تطبيق الصيرفة الخضراء، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء المال والمصارف في العالم العربى .