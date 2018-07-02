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الصحة: لا وفيات أو إصابات فى انهيار عقارى الساحل

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:19 ص
الصحة: لا وفيات أو إصابات فى انهيار عقارى الساحل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة أنه لا يوجد أى وفيات أو إصابات فى انهيار عقارى الساحل.

وقالت الوزارة فى بيان لها منذ قليل أنه قد تم الدفع بـ 5 عربيات إسعاف تحسبا لوقوع أى إصابات.

وقد أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن سبب انهيار عقارين بحى الساحل هو حفر لإنشاء مبنى بجوارهما ما أدى لترحيل الحوائط الحاملة لهما وسقوطهما.

وأضاف نائب المحافظ، لـ" اليوم السابع"، خلال تواجده بموقع الحادث، أن قوات الحماية المدنية تبحث الآن عن سيدة أسفل الأنقاض، مشيرا إلى أن العقارين كانا يسكنهما 8 أسر سيتم توفير سكن بديل لهم فى شقق المحافظة.

 وقد أمر محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمتابعة وضع المنزلين بعد انهيارهما، وسرعة توفير مسكن مناسب للأسر التى تسكن المنزلين.

 

 


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