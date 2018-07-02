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الشرطة اليابانية: تمديد إغلاق مدرسة بعد التهديد بمهاجمتها

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:38 ص
الشرطة اليابانية: تمديد إغلاق مدرسة بعد التهديد بمهاجمتها الشرطة اليابانية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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قررت الشرطة اليابانية اليوم الاثنين، تمديد فترة إغلاق مدرسة إبتدائية فى محافظة توياما بعد التهديد بمهاجمتها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن المدرسة قد أغلقت الأسبوع الماضى لقربها من موقع حادث إطلاق نار وطعن استهدف عربة شرطة والحارس الأمنى للمدرسة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن صحيفة أساهى شيمبون اليابانية تلقت رسالة على البريد الإلكترونى تحذر من أن هجومًا سيجرى بعد غد الأربعاء، ضد مدرسة أوكودا الابتدائية.

وتنظر الشرطة فى التهديد كحالة من الترهيب أو التعويق القسرى للأعمال التجارية.

وأغلقت المدرسة منذ يوم الثلاثاء الماضى عندما طعن عضو سابق فى قوات الدفاع الذاتى يبلغ من العمر 21 عاما شرطيا حتى الموت وسرق مسدسه قبل أن يطلق النار على حارس أمن المدرسة.

 


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