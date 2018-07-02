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السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:02 م
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين الرئيس يجتمع مع وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
كتب محمد الجالي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق.

 

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، حيث استعرض وزير النقل تقريراً بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية القائمة ضد حوادث الطرق والتي تم تطبيقها منذ عام 2004، وذلك بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق، وكذلك الحفاظ على الطرق والكباري وصيانتها من الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث، مشيراً في هذا الإطار إلى أن تلك الجهود تأتى بالتزامن مع جهود وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق وتطويرها على مستوى الجمهورية، الأمر الذى ساهم بالفعل بشكل ملحوظ في تراجع معدلات الحوادث.

 

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه بما يساهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التى يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.

 

كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلاً عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء النظام و الانضباط

يجب ياسيادة الرئيس وضع كامرات بكثرة علي كل الطرق و ربطها بغرفة عمليات في كل محافظة

يجب وضع كامرات و اعمدة استغاثة بكثرة علي الطرق و يفط ارشادية علي كل الطرق من تحصيل يفط اعلانات الشركات و اعطاء امتيزات للشركات التي سوف تعلن علي الطرق البعيدة من اجل تمويل شراء هذه الكاميرات و اجهزة الاستغاثة و تكثيف اليفط الارشادية علي كل الطرق البعيدة و تطهير الطرق الداخلية وسط المدن و الاحياء من البلطجية اللي جعلو من الطريق العام ساحة للجراجات الخاصة و تعطيل حركة المرور و علي سبيل المثال من اول محطة عين شمش الي المرج و البلطجية محتلين الطريق العام و هذا بياثر علي حركة المرور و سلامة المشاه و للعلم كل بلطجي بيحصل علي كل سيارة 200 جنية في الشهر يعني اكثر من 20.000 الف جنية بطريقة غير قانونية و ازية الناس في الطريق . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

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