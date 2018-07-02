الزراعة تواصل حملات المرور والمتابعة على الزراعات بالحقول فى المحافظات

- حملة مكثفة للمرور على زراعات القطن والذرة بحقول الفيوم وبني سويف لمتابعة موقف الزراعات وعمليات المكافحة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها المكثفة للمرور على حقول الزراعات المختلفة بالمحافظات، للتواصل مع المزارعين والتعرف على المشاكل التى تواجههم وحلها على الفور، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الدكتور عز الزين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بزيارة تفقدية للمرور على حقول الزراعات المختلفة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، يرافقهما مديرو مديريتى الزراعة ومديرى عموم المكافحة بالمحافظتين، ومنطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات.

وقال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إنه تم خلال الجولة المرور على زراعات القطن، وتجميعات محصول الذرة الرفيعة، والذرة الشامية البيضاء والصفراء، والسمسم، والملوخية والمنزرعة فى مراكز: سنورس، اطسا، والفيوم، بمحافظة الفيوم، لافتا إلى ان إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة حتى الآن بلغت حوالى 16 ألفا و162 فدانا، بينما بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالذرة الرفيعة حوالى 10 آلاف و340 فدانا، والذرة الشامية البيضاء والصفراء حوالى 93 ألفا و655 فدانا، والسمسم حوالى 1439 فدانا.

وأشار السباعى إلى أن كافة المحاصيل التى تم المرور عليها كانت بحالة ممتازة، وإنتاجيتها عالية، مشيرا إلى أن محصول الملوخية ايضا تعد من اهم المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، وهناك اهتمام كبير من المزارعين لزراعة هذا المحصول، نظرا لإنتاجيته العالية، وقيمته التصديرية والاقتصادية العالية، كذلك باعتباره من المحاصيل مبكرة النضج بالمحافظة، حيث يمكث بالتربة مدة لا تزيد عن 40 يوما.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة انه تم المرور ايضا على زراعات القطن والذرة الشامية، الفول الصويا، وعباد الشمس، والسمسم، والنباتات الطبية والعطرية المنزرعة بحقول مراكز: ناصر، ببا، وبنى سويف بمحافظة بنى سويف.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة بلغت حوالى 10 آلاف و 294 فدانا، والذرة الشامية حوالى 102 ألف و 365 فدانا، ومحصول الفول الصويا 2443 فدانا، وعباد الشمس 497 فدانا، والسمسم 1789 فدانا، لافتا إلى أن محافظة بنى سويف تشتهر ايضا النباتات الطبية والعطرية، حيث بلغ اجمالى المساحة المنزرعة بها فى المحافظة حوالى 9935 فدانا.

وأوضح أنه تم المرور ايضا على مساحة القطن التى يتم المعاملة فيها حيويا بطفيل الترايكوجراما والتى تبلغ 332 فدان بناحية طوه بمركز ببا، حيث تم إطلاق ثلاث اطلاقات بطفيل الترايكوجراما على هذه المساحة، باعتباره أحد أهم وسائل المكافحة الحيوية الناجحة لعدد كبير من المحاصيل على رأسها: القطن، الارز، الذرة، قصب السكر، النخيل.