الروبوت "الكرة" يصل محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها إنسانا آليا

رويترز

وصلت سفينة شحن فضائية غير مأهولة من طراز دريجون تابعة لشركة سبيس إكس إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم الاثنين2 يوليو حاملة على متنها إنسانا آليا.

ويطلق على الإنسان الآلى اسم (سايمون) اختصارا لعبارة (رفيق الطاقم التفاعلى المتحرك).

ويقول مطورون إن (سايمون) الذى ابتكرته شركة إيرباص للتصميم المتعلق بالطيران بالتعاون مع (آى.بى.إم) يتحدث الإنجليزية ويماثل فى حجمه كرة السلة ويمكن أن يمثل اتجاها جديدا فى استخدام التكنولوجيا لمساعدة مستكشفى الفضاء.

وكانت سفينة الشحن الفضائية انطلقت من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة 29 يونيو .