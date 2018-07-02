video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الروبوت "الكرة" يصل محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها إنسانا آليا

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:17 م
الروبوت "الكرة" يصل محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها إنسانا آليا سفينة فضاء - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

وصلت سفينة شحن فضائية غير مأهولة من طراز دريجون تابعة لشركة سبيس إكس إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم الاثنين2 يوليو حاملة على متنها إنسانا آليا.

ويطلق على الإنسان الآلى اسم (سايمون) اختصارا لعبارة (رفيق الطاقم التفاعلى المتحرك).

ويقول مطورون إن (سايمون) الذى ابتكرته شركة إيرباص للتصميم المتعلق بالطيران بالتعاون مع (آى.بى.إم) يتحدث الإنجليزية ويماثل فى حجمه كرة السلة ويمكن أن يمثل اتجاها جديدا فى استخدام التكنولوجيا لمساعدة مستكشفى الفضاء.

وكانت سفينة الشحن الفضائية انطلقت من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة 29 يونيو .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. سفينة فضاء أثناء مرورها بدلتا نهر النيل

شاهد تحطم صاروخ يابانى عقب إطلاقه فى الفضاء الخارجى

محطة فضاء

ربوت الكرة

الفضاء الخارجى

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة