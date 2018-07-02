الرقابة على الواردات: ارتفاع الصادرات غير البترولية 10% خلال 5 شهور

كتب – إسلام سعيد

كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت 9.8 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017 بزيادة قدرها 10.1%.

وقالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى تقرير لها، صادرات مواد البناء بلغت 2.5 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2018، مقابل 2.3 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 10%، وبلغت صادرات الكيماويات والأسمدة 2.1 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة 24 %.

وأضاف الهيئة، فى تقرير لها حصلت اليوم السابع عليه، أن الحاصلات الزراعية سجلت 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، مقابل 1.2 مليار دولار بنسبة زيادة 6.6 %، وسجلت الصناعات الغذائية 1.3 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار بالفترة ذاتها من العام الماضى بزيادة 3%.

وبلغت صادرات الملابس الجاهزة، 641 مليون دولار، مقابل 575 مليون دولار بزيادة 12 %، وحققت صادرات الغزل والنسيج 379 مليون دولار، مقابل 353 مليون دولار بزيادة 8 %، وحققت المفروشات زيادة تقدر بـ 3 %، حيث سجلت 222 مليون دولار أول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 215 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضى.