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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:09 م
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الذهب يسجل أقل سعر فى 2018 وعيار 21 ب628 جنيها للجرام

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:23 م
الذهب يسجل أقل سعر فى 2018 وعيار 21 ب628 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، انخفاض طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 628 وهو أقل سعر سجله الذهب فى مصر منذ بداية العام 2018.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

 

عيار 18 : 538 جنيها

 

عيار 21 : 628 جنيها

 

عيار 24: 717 جنيها

 

الجنيه الذهب : 5024 جنيها

 

الأوقية: 1248 دولارا

 

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.


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