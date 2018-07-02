الدولية للهجرة: ترحيل نحو 9 آلاف مهاجر من ليبيا فى النصف الأول من 2018

أ ف ب

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين ترحيل نحو تسعة آلاف مهاجر من ليبيا فى الاشهر الستة الاولى من العام 2018 فى اطار برنامج "العودة الطوعية" الذى تديره المنظمة.

وقال منسق برنامج "العودة الطوعية" فى المنظمة جمعة بن حسن لوكالة فرانس برس إن "عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول للعام الجارى، ضمن برنامج العودة الطوعية، بلغ 8938 مهاجرا".

وأضاف بن حسن أن "هذه الإحصائية تمثل جنسيات (30) دولة من قارتى أفريقيا وآسيا".

وأشار بن حسن إلى أن هذه الأعداد خاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، ولا تتضمن حصيلة المهاجرين الذين تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلهم إلى "بلد ثالث" ضمن برنامجها الخاص بإعادة توطين فئات المهاجرين "الأكثر ضعفا".

ورحّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 20 ألف مهاجر غير شرعى العام الماضى فى اطار برنامج "العودة الطوعية"، وتأمل ان يرتفع هذا العدد الى 30 الفا فى 2018.