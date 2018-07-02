الحكومة البريطانية: طلاب الاتحاد الأوروبى لهم نفس الرسوم الدراسية بعد بريكست

لندن (أ ش أ)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أن الطلاب الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للدراسة فى الجامعات بانجلترا خلال العام المقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بشكل رسمى، سيكونون مؤهلين للحصول على قروض ورسوم دراسية بنفس معدل رسوم الطلاب البريطانيين.

وقال وزير التعليم البريطانى داميان هيندز وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى اليوم، أن الطلاب الجامعيين من دول الاتحاد الأوروبى الذين يلتحقون بالجامعات الإنجليزية اعتبارًا من سبتمبر 2019 سيتحملون تكاليف الرسوم الدراسية السنوية نفسها التى يدفعها الطلاب البريطانيون.

وأشار هيندز إلى أن الطلاب القادمين من دول الاتحاد الأوروبى يقدمون إسهاما هاما فى قطاع الجامعات، قائلا :"إنه دليل على نظامنا الذى يختار العديد من الطلاب من الخارج للقدوم إليه والدراسة فيه".