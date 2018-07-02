"الحجر الزراعى" يعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ740 ألف طن

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشان صادرات البطاطس المصرية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرات المحصول إلى 740 ألف طنا وجارى التصدير .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن موسم تصدير محصول البطاطس شهد طفرة كبيرة خلال الموسم الحالى وجارى الشحن والتصدير ، موضحا أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لما يقرب من 25 دولة.

فيما كشف تقرير الادراة المركزية للحجر الزراعى، أن هناك عدة اشتراطات متبعة لتصدير محصول البطاطس، وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراض خالية من الأمراض، مشير إلى أن هناك ما يقرب من نصف المليون فدان من الأراضى المزروعة بمحصول البطاطس فى مصر خالية من مرض العفن البنى.