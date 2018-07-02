video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الحجر الزراعى" يعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ740 ألف طن

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:36 م
"الحجر الزراعى" يعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ740 ألف طن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشان صادرات البطاطس المصرية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرات المحصول إلى 740  ألف طنا  وجارى التصدير .

 

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، إن موسم تصدير محصول البطاطس شهد طفرة كبيرة خلال الموسم الحالى وجارى الشحن والتصدير ، موضحا أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لما يقرب من 25 دولة.

 

 فيما كشف تقرير الادراة المركزية للحجر الزراعى، أن هناك عدة اشتراطات متبعة لتصدير محصول البطاطس، وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراض خالية من الأمراض، مشير إلى أن هناك ما يقرب من نصف المليون فدان من الأراضى المزروعة بمحصول البطاطس فى مصر خالية من مرض العفن البنى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تبحث تطوير لجنة تقاوى الحاصلات.. وتؤكد ارتفاع صادرات البطاطس

وزارة الزراعة

صادرات المنتجات الزراعية

محصول البطاطس

الحجر الزراعى




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة