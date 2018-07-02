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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:29 ص
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"الجيزة" ترفع 1000م3 مخلفات خلف سوق ناهيا بعد تفاقم أزمة القمامة بالمنطقة

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:12 ص
"الجيزة" ترفع 1000م3 مخلفات خلف سوق ناهيا بعد تفاقم أزمة القمامة بالمنطقة رفع القمامة - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى بولاق الدكرور من رفع 1000م3 مخلفات وقمامة وأقفاص خشبية وبلاستيكية ملقاة خلف سوق ناهيا من ناحية سور السكة الحديد.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن المخلفات التى تم رفعها ناتجة عن أصحاب الفروشات والباعة الجائلين والباكيات بسوق ناهيا، والتى أدت إلى ترك عدد من الباعة الباكيات الخاصة بهم داخل السوق وافترشوا الطريق العام.

 

وأشار الدالى، إلى أن أعمال رفع المخلفات تمت على مدار شهر بمعدل 200 طن يومياً من خلال 1000 نقلة بسيارات ومعدات وفرق النظافة؛ وأكد المحافظ، أنه تمت إزالة 75 حجرة خشبية وحجرات بالطوب ومخازن وعشش قام الأهالى والبائعون ببنائها منذ سنوات لاستغلالها فى تخزين معداتهم وبضائعهم.

 

وأضاف أنه، تم رفع 200 بائع مفترش من حرم الطريق العام بشارع ترعة الزمر وفتح الشارع أمام الحركه المرورية والمارة مؤكداً أن حى بولاق الدكرور قام بتوفير أماكن للباعة داخل السوق لعدم الإضرار بمصادر أرزاقهم، لافتاً أن المحافظة ستقوم بعمل دراسة لتطوير السوق مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة وإدخال المرافق وإنشاء دورات مياه به.

 


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