الجارديان: بريطانيا تدفع لشركة دعاية لتعزيز حكومة تونس فى وجه الاحتجاجات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن الحكومة البريطانية دفعت لشركة M & C Saatchi لإدارة حملة إعلامية لصالح الحكومة التونسية فى محاولة لكسب أصوات الناخبين بسبب الإصلاحات التى أشعلت احتجاجات كبيرة فى الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه تم التعاقد مع وكالة الإعلان - المعروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين - لإدارة حملة "تستهدف الجمهور التونسي"، وفقا لوثائق أطلعت عليها "الجارديان".

وتتمثل أهداف الوكالة الإعلامية فى "تحسين الوعى العام بدور الحكومة فى تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية" التى يجري الاضطلاع بها كجزء من خطة يدعمها صندوق النقد الدولى لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو.

وتشير الوثائق نفسها إلى أن الحملة تستهدف التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.