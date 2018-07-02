التقرير المبدئى لضحية مستهدف سيدات روض الفرج: أصيبت بجرح 19 سم فى منطقة حساسة

كشف التقرير الطبى الأولى لربة منزل ضحية متهم قام بالتعدى عليها وطعنها بسلاح أبيض فى مناطق حساسة من جسدها، وعرف بسفاح روض الفرج، أنها أصيبت بجرح عميق بلغ طول حول 19 سم، وخضعت لـ20 غرزة وتحتاج رعاية صحية مدة 15 يوما.

وكشفت تحقيقات نيابة روض الفرج بإشراف المستشار محمد المنشاوى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المجنى عليها تعرضت للطعن خلال وقوفها فى شارع شبرا بالقرب من محطة مترو "مسرة".

استمعت نيابة روض الفرج بإشراف المستشار محمد المنشاوى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة الكلية لأقوال زوج ضحية ربة منزل تعرضت للطعن بسلاح أبيض فى منطقة حساسة من جسدها على يد شاب.

وكشف زوج المجنى عليها، أنه فى حوالى الساعة الثامنة صباحا، تناهى إلى سماع أصوات صراخ وتجمع لعدد من الأهالى، وبتحركه فوجئ أن زوجته هى من تقوم بالصراخ، موضحة أن شابا أسمر اللون، قام بطعنها بسلاح أبيض فى منطقة حساسة من جسدها، أثناء استقلالها سيارة جيب شيركى لونها أحمر، وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم فوجئت بقيام مجهول يستقل سيارة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى فى منطقة حساسة من جسدها، كما تبين بسابقة قيام الجانى بارتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمنى.

ودلت التحريات أن السيارة التى كان يستقلها الجانى تبين أنها مُقيدة باسم ك.م. ع، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة مصطفى أ. م- وينتحل اسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، سن38- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرها قضية "سرقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى ارتكاب الواقعتين.